أساطير منسية | زوبيزاريتا.. ونقطة سوداء تدنس الثوب الأبيض!

من هو زوبيزاريتا حارس برشلونة التاريخي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

لا يكفي لاعب كرة القدم فقط أن يقدم أفضل ما لديه داخل الميدان بل هناك حالة غير مفهومة تجعل الجمهور يحب ويكره، يتذكر حسنات البعض ويبخس مجهود الآخرين وكأن هناك علاقة ما عاطفية قادرة على تغيير مسيرة الشخص كما نراها.

يعرفه أغلب جمهور برشلونة حينما كان مديرًا رياضيًا قبل بيب سيجورا وروبرتو فيرنانديز، ربما وقتها تلقى العديد من الانتقادات والإهانات بسبب ضعف سوق انتقالات برشلونة في 2012 و2013 وربما عاد البعض للإشادة بعض في 2014 بجلب مارك أندريه تيرشتيجن ولويس وسواريز وراكيتيش والبقية.

أندوني زوبيزاريتا، المدير الرياضي الأشهر في برشلونة والذي رحل إلى مارسيليا وكان مطلوبًا في أرسنال، ينساه البعض كأحد أساطير الدوري الإسباني والنادي الكتالوني وأحد أهم أعمدة فريق أحلام يوهان كرويف.

حارس المرمى العملاق الذي لعب في الليجا بين 1981 حتى 1998 وشارك في 622 مباراة كأكثر لاعب في التاريخ مشاركة في البطولة الإسبانية ومثّل أندية ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا وأتلتيك بلباو وبالطبع برشلونة بجانب حراسته عرين مرمى اللاروخا لسنوات وسنوت.

في 126 مباراة دولية و4 كؤوس عالم و2 أمم أوروبا وضع زوبيزاريتا اسمه في سجلات تاريخ اللاروخا، وما قدمه مع الجيل الذهبي تحت قيادة كرويف وأمامه رونالد كومان (بطل موقعة ويمبلي) وقائد برشلونة لسنوات جعله أحد أبرز حراس المرمى عبر تاريخ المملكة.

يحكى الحارس الأسطوري عن فترته مع كرويف فيقول: "في أول تدريب لحراس المرمى طلب مني الاشتراك في تدريب الروندو وظننت أنه يحاول فقط إزعاجي لأن لا أحد يهتم إن كان حراس المرمى يمررون الكرة بصورة جيدة أما لا، ولكن يوهان كان له تصور مختلف وحينما رآني أتعامل بصورة جيدة تحت الضغط طلب استمراري في الفريق".

كان وقتها سابقًا لعصره، الحارس الذي يستطيع بناء هجمات الفريق والزود عن مرماه ليصبح فريدًا في التسعينات.

مع كرويف تطور كثيرًا وظهر ذلك بوضوح في مشاركته في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 وقدّم أداءً مذهلًا أمام بلجيكا وأوروجواي قبل خروج اللاورخا على يد يوغوسلافيا في مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية بفضل براعة تصديات الحارس الإسباني.

عاد بعدها في كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية ليقود إسبانيا إلى ربع النهائي بمستوى متفرد حتى نجحت إيطاليا في إقصاء اللاروخا بهدف في الدقائق الأخيرة من روبرتو باجيو، ورغم كل ما قدمه تسبب خطأه الشهير أمام نيجيريا في كأس العالم 1998 في توديع البطولة مبكرًا وتلقي العديد من الانتقادات من جماهير اللاروخا.

الحارس الأكثر مشاركة في الليجا والذي يعتبره البعض أفضل حارس في تاريخ إسبانيا الحديث حمل وزرًا أكبر مما قدم، فهو العظيم الذي حقق كل شيء مع برشلونة وهو أهم نواة منتخب اللاورخا في تسعينيات القرن الماضي لكن كتب التاريخ تتذكر له خطأ نيجيريا ولعنة كأس العالم.

كان مديرًا رياضيًا يؤمن بمبادئ برشلونة وجلب للنادي الحارس المميز تيرشتيجن وساهم في جلب صفقات بارزة بين 2010 حتى 2015 مثل ديفيد فيا ولويس سواريز وأليكسيس سانشيز وسيسك فابريجاس وكلاوديو برافو وغيرهم من الأسماء الناجحة ولكنّه أيضًا أخفق أحيانًا ليصبح رحيله مطلبًا عند بعض الجمهور.

لو أرادنا وصف زوبيزاريتا بصفة واحدة فهو الرجل الذي يتذكر الجميع النقاط السوداء وينسوه ردائه الأبيض الناصع!