من أفعالكم .. تاهت أساطير الكرة السعودية!

ما يحدث لا يمكن وصفه سوى بالأمر المؤسف!

يقولون "تستطيع أن تعرف شخصية الإنسان مما يقوله عن آخرين أكثر مما يقول عنه الآخرون"، لكن مرت هذه المقولة مرور الكرام على بعض نجوم الكرة السعودية، فلم تلق صداها عليهم..

هجوم، مشاحنات، تصريحات معادية، هذا هو الحال عبر شاشات التليفزيون بالبرامج الحوارية، إذا كان عنوان الحلقة "من هو أسطورة الكرة السعودية؟"، وكأنه لا بد أن يكون هناك أسطورة واحدة فقط لا غير، كل نادٍ يريدها منه، والبقية كأنها لم تكن.

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يظهر الناقد الرياضي الذي يميل إلى نادٍ يعينه، وبدلًا من أن يسرد على الجمهور إنجازات نجمه المفضل، الذي يعتبره أسطورة، يبدأ في رصد عيوب أحد نجوم الأندية المنافسة بطريقة مبتذلة، ظنًا منه أنه بهذه الطريقة قد نجح في منح لقب الأسطورة لنجمه عن جدارة واستحقاق!!

غالبية البرامج الحوارية هدفها الوحيد إشعال الوسط الرياضي، حتى منهم من يصل به الأمر إلى إشعال الفتنة بين الجماهير، بهدف وحيد وهو حصد المشاهدات واعتلاء منصات مواقع التواصل الاجتماعي كأكثر مشاهدة، فالغاية لديهم تبرر الوسيلة!

وماذا عن الأساطير أنفسهم، الذين من المفترض أن يكونوا أكثر حكمة من الإعلاميين ويقدرون بعضهم البعض؟، لا، يبقى الحال واحد، فهم أنفسهم لم يحترموا الأندية المنافسة، كي تحترمهم جماهير المملكة كافة.

على سبيل المثال لا الحصر، قبل أسابيع خرج الأسطورة سامي الجابر؛ نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، مصرحًا: "النصر ليس منافسًا للهلال بل الاتحاد هو المنافس للزعيم، وهذا بالأرقام"، فما كان من جمهور العالمي ونجومه وأساطيره إلا أن تخرج للرد عليه، فأصبح المشهد مؤسفًا.

من المؤسف أن نرى أسطورة يخرج لكيد جماهير نادٍ منافس، دون الإعلاء بنفسه عن هذا الصراع القائم بين الجماهير وبعض الإعلاميين أصحاب المصاطب، فمن المفترض أن الأسطورة يحبه الجميع، ليس فقط لما قدمه في الملاعب، ولكن أيضًا لروحه الرياضة وقدرته على احترام المنافسين، وليس بالهجوم عليهم!

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هناك نقطة أخرى علينا التوقف عندها، من قال أنه من المفترض أن يكون هناك أسطورة واحد فقط للكرة السعودية؟، لماذا إذا كان سامي الجابر أسطورة، فلا يمكن لماجد عبد الله أن يكون أسطورة أيضًا؟، ولماذا انحصرت المنافسة بينهما فقط؟، في أي بلد بالعالم يحدث هذا؟، فقط في السعودية!

كل هذا يفسر لنا المشهد المؤسف الذي نتطلع عليه عبر الشاشات، عند طرح سؤال "من هو أسطورة الكرة السعودية"، فأسطورة تهاجم أخرى، ونجم كبير يهاجم نادٍ منافس وجماهيره، ووسط كل هذا تاهت أساطير الكرة السعودية!