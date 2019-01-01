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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

أزياء وحمية خاصة وراء استفاقة بنزيما الأخيرة

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David Ramos/Getty
بنزيما أصبح نجم ريال مدريد الأول
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث تقرير صحفي بأحد الصحف الإسبانية عن الأسباب وراء التحول الكبير في مستوى كريم بنزيما مع ريال مدريد مؤخراً وتحوله لنجم الفريق الأول.

وسجل بنزيما حتى الآن 17 هدفاً مع الملكي في كل المسابقات وقدم ست تمريرات حاسمة في 34 مباراة ليتصدر هدافي الفريق.

وقالت "آس" إن بنزيما يتبع حمية غذائية خاصة تحت قيادة أنتونيو بينتوس، مدرب اللياقة البدنية لريال مدريد، وعلى إثرها انخفضت كتلته العضلية بمقدار خمس كيلوات.

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وأضاف التقرير أن الهدف هو جعل حركة اللاعب أخف وأقل عرضة للإصابات، وأشارت أن الأمر يتم بمساعدة قميص خاص يرتديه اللاعب.

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ويحتوي القميص على أجهزة إلكترونية تقوم ببعث ومضات تساعد على الحركة وتحفيز العضلات وعمليات البناء والتكسير داخل الجسد.

وتحدث الصحيفة أن استقرار بنزيما منزلياً بعد زواجه وإنجابه لطفلين جعله أكثر هدوئاً وتركيزاً في الملعب الآونة الأخيرة.

ويلعب ريال مدريد بقيادة بنزيما مساء الأحد أمام ديبورتيفو ألافيش ضمن منافسات الليجا الإسبانية.

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