أزمة مرتقبة في أهلي جدة بسبب دجانيني والحجر الصحي الخاص بـ"كورونا"

كورونا تربك حسابات أندية قارة آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، لأزمة في نادي أهلي جدة بسبب دجانيني تفاريس مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي أعطى اللاعبين فترة راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية حيث سافر اللاعب إلى الإمارات من أجل قضاء عطلته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الإثنين، أن سفر دجانيني تفاريس إلى الإمارات سيسبب أزمة بسبب دخوله حجر صحي لمدة 14 يومًا.

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وقامت السعودية بوضع بعض الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الأخيرة على الوافدين إلى البلاد بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا.

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وبذلك سيكون من الصعب مشاركة اللاعب تفاريس في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة إذا دخل حجر صحي وفقًا للإجراءات المتبعة.

ويعد تفاريس من مكامن القوة لفريق الأهلي خلال الفترة الأخيرة بجانب السوري عمر السومة اللذان يشكلان هجوم قوي للغاية.