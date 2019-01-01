أزمة كيبا| تيري ينتظر تحركاً من ساري.. وسوتون يطالب بطرد الحارس!

ما فعله الحارس الإسباني أغضب قدامى البلوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جون تيري قائد تشيلسي السابق إحباطه من الواقعة التي حدثت بين الحارس كيبا أريزابالاجا والمدرب ماوريتسيو ساري خلال نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي.

وقال تيري لسكاي سبورتس:"سيكون مثيراً للاهتمام رؤية ما إذا كان كيبا سيلعب المباراة المقبلة. إذا كنت في غرفة الملابس سأتوقع من المدرب أن يأتي ويتعامل مع الموقف مباشرةً".

وأضاف:"إنه يحمي لاعبه، سواء كان قد تعامل مع الأمر داخل الغرفة أم لا أنا لا أعلم، هذا ما قاله علناً حتى الآن".

على الناحية الأخرى قال كريس سوتون مهاجم البلوز السابق:"كيبا لا يجب أن يلعب لتشيلسي مجدداً، هذا يجب أن يكون آخر أداء له بهذا القميص".

وأضاف:"هذا عار! لم أرَ شيئاً كذلك من قبل. إذا كنت ساري ما كنت لأصمت، لا يمكنك السماح بذلك. لماذا لم يقم اللاعبون بجر كيبا إلى الخارج على كل حال؟! كيبا من يجب أن يرحل، ليس ساري".

وكان سيتي قد توج بركلات الترجيح في النهاية، بعد رفض كيبا لإجراء التبديل قبل نهاية المباراة.