أزمة كورونا تُجبر الأندية السعودية على قرارات جديدة

يأتي هذا القرار على خلفية الأزمة الكبيرة التي تعيشها القارة العجوز أوروبا

يبدو أن أزمة فيروس كورونا ستُجبر الأندية السعودية على العديد من القرارات الجديدة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بقرار تخفيض رواتب اللاعبين.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فأن الأندية السعودية تنتظر حدثًا هو الأول من نوعه على مدى العقدين الأخيرين.

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ومن المتوقع أن تضطر جميع الأندية السعودية لإقامة معسكرات داخل المملكة في حال عودة النشاط الرياضي، إذ سيكون لزامًا على الأندية إقامة معسكرات إعدادية داخل المملكة سواء لاستئناف ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي، أو الاستعداد للموسم القادم.

ويأتي هذا القرار على خلفية الأزمة الكبيرة التي تعيشها القارة العجوز أوروبا، وتفشي فيروس كورونا في العديد من الدول.

ولن تتمكن الأندية السعودية في دوري المحترفين أو في دوري الدرجة الأولى من إقامة معسكراتها الإعدادية المعتادة خارجيًا في الصيف القادم.

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وتنتظر الأندية قرار وزارة الرياضة بتحديد موعد لاستئناف النشاط الرياضي، وتصب الترشيحات ناحية استئناف النشاط الرياضي في شهر أغسطس القادم على أبعد تقدير.