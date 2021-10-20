أزمة كأس العالم تتصاعد .. وتهديد أوروبي بالانسحاب

الأزمة تتصاعد

هددت عدة اتحادات لكرة قدم في دول أوروبية بإلغاء عضويتها في الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" كملاذ أخير، وسط النزاع القائم حول إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم بدأ بشكل جدي بحث إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين اعتبارًا من عام 2026، وقد قام ليلة أمس بتحضير العرض التقديمي بغرض إرساله إلى جميع الاتحادات التابعة للفيفا، ليشمل تقويم المباريات الدولية بشكل عام.

ما هو الجديد بخصوص ذلك؟

وفقًا لما نشرته "سبورت" الكتالونية، فإن أكثر من 12 من أصل 55 التي تشكل الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة، وهي إلغاء العضوية في حال قرر "فيفا" المضي قدمًا في خطط إقامة كأس العالم كل عامين اعتبارا من 2026.

وجاء ذلك على خلفية البيان الذي أصدره الاتحاد الندنماركي لكرة القدم قبل أيام: "في أسوأ الحالات وكملاذ أخير، لا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك إلى خروج الاتحادات من الفيفا للاحتجاج وإبداء عدم الرغبة في تطبيق النظام الجديد".

وقد سبق وأن أبدى اتحاد كرة القدم في أوروبا "يويفا" اعتراضه على الخطط التي جرى الإعلان عنها لأول مرة ضمن دراسة جدوى التي أجراها الفرنسي آرسين فينجر، الرئيس الحالي لهيئة التطوير الرياضي لدى الفيفا.

ماذا سيفعل فيفا بخصوص إلغاء العضوية؟

قال فيفا في بيانه: "إذا قررت الأغلبية في "فيفا" اعتماد اقتراح بشأن نهائيات كأس العالم كل سنتين، فستحتاج اتحادات كرة القدم الشمالية (الدنمارك - فنلندا - جزر فارو - السويد - النرويج - أيسلندا) إلى النظر في المزيد من الإجراءات والسيناريوهات الأقرب إلى قيمنا الأساسية مما يمثله اقتراح فيفا الحالي".

وطبقا للوائح الفيفا، يمكن للاتحادات الأعضاء الخروج من الاتحاد الدولي بنهاية السنة التقويمية بعد ستة أشهر من الإخطار بذلك، وفي هذه الحالة، يمكن لهم الاستمرار في المشاركة ببطولات اليويفا لكن لا يمكنهم المشاركة في بطولات الفيفا ومنها كأس العالم.

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