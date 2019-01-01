دوري أبطال أوروبا

أزمة في ليفربول بسبب العنصرية

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Getty Images
النادي الإنجليزي يُدين بعض المشجعين بعد لافتة عنصرية ضد أوريجي

رفض نادي ليفربول لافتة من مشجعيه ظهرت قبل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام جينك، ظهر في تلك اللافتة مهاجم الفريق أوريجي عاريًا بجوار كأس دوري الأبطال التي فاز بها الفريق الموسم الماضي.

 

وقد أدان النادي الإنجليزي ذلك الحدث وأكد في بيان أنه يرفضه تمامًا، وجاء في ذلك البيان: "هذا أمر غير مقبول تمامًا بالنسبة لنادي ليفربول، يرفض النادي ويُدين اللافتة العنصرية التي ظهرت في المدرجات قبل إنطلاق المباراة".

و"لقد تم التعامل مع الأمر ببساطة وتم إزالة تلك اللافتة ولكن النادي سينظر في الأمر ويبحث عن مصدر تلك اللافتة من أجل إتخاذ الإجراء اللازم".

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يذكر أن ليفربول يسعى للفوز اليوم من أجل التواصل على الطريق الصحيح بعد أن تلقى ضربة قوية بخسارة المباراة الأولى في الأبطال أمام نابولي الإيطالي.

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