أزمة جديدة في ليفربول بسبب صلاح وماني

مشكلة قد تحرم الريدز من الثنائي في واحدة من أهم البطولات

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي، أزمة جديدة بسبب الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، قبل كأس العالم للأندية 2021.

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن اليوم الخميس عن الشكل الجديد للبطولة، والتي ستكون مكونة من 24 فريقاً وستقام في الصين بشهر يونيو.

تشيلسي وليفربول سيلعبان في المسابقة لتمثيل إنجلترا، طمحاً لاقتناص اللقب الأول للمسابقة بشكلها الموسع.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن أزمة أمام ليفربول تخص صلاح وماني، بسبب كأس أمم إفريقيا المقامة بنفس العام.

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العديد من التقارير أشارت أن أمم إفريقيا بالكاميرون، ستُلعب في الفترة من 11 يونيو إلى 9 يوليو.

الأمور لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن فيما يخص الكان القادم، ولكن من المتوقع حدوث خلافات محتدمة بين الفيفا والعديد من أندية أوروبا بشأن مشاركة لاعبيها بهذا التوقيت.