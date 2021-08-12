أزمة جديدة .. خمسة لاعبين بلا أرقام في ريال مدريد قبل بداية الموسم!

ورطة قبل مواجهة ألافيس

بداية حافلة بالأزمات يعاني منها المدرب كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد، منذ عودته لتدريب الفريق الإسباني هذا الصيف.

ريال لم يتعاقد مع أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سوى النمساوي دافيد ألابا بالمجان من بايرن ميونخ.

وعلى الجانب الآخر تخلى النادي عن الثنائي سيرخيو راموس لباريس سان جيرمان، ورافاييل فاران إلى نظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد.

ما هي الأزمة الجديدة لأنشيلوتي؟

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن هناك خمسة من لاعبي الفريق من دون أرقام حتى الآن قبل بداية الموسم الجديد.

الخماسي هم جاريث بيل، لوكا يوفيتش، مارتين أوديجارد، داني سيبايوس وخيسوس فاييخو، حيث يوجد شكوك مستمرة حول مستقبلهم بعد عودتهم من الإعارات.

ولا يزال لدى أنشيلوتي لاعب واحد فقط لإغلاق قائمة الفريق التي تبلغ 25 لاعبًا، على الرغم من وجود هامش حتى إغلاق الصيف.

كيف يتعامل ريال مدريد مع الموقف؟

يخوض ريال مباراته الأولى في الدوري الإسباني يوم السبت القادم ضد ديبورتيفو ألافيس، وتظل قائمة الفريق غير محسومة حتى الآن.

وأوضحت "سبورت" أن النادي قد يمنح لكل لاعب من الخماسي أي رقم رمزي بشكل مؤقت، مثلما حصل بيل على الرقم 50 في المباراة الودية ضد ميلان.

هدف أنشيلوتي الحالي هو تواجد 22 لاعبًا بفريقه، بالإضافة لـ3 لاعبين من الفريق الثاني "كاستيا"، ولكنه الآن لديه 26 لاعبًا تحت قيادته دون التوقيع مع أي لاعبين جدد.

ما هو موعد إرسال قائمة الفريق؟

الفريق الإسباني مطالب بإرسال قائمته خلال 19 يومًا حتى إغلاق السوق يوم 31 أغسطس الجاري، مع احتفاظ جميع اللاعبين من الموسم الماضي بأرقامهم القديمة.

الرقم 4 ذهب إلى دافيد ألابا، بينما يظل الرقم 5 شاغرًا بعد رحيل فاران، ونفس الأمر لكل من 18 و21.

كاسيميرو قد يحصل على الرقم 5 بدلًا من فاران، ولكن فاييخو ربما يرتديه في حالة استمراره وعدم رحيله عن النادي.

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