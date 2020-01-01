أزمة جديدة أمام دي سوزا بعد فسخ عقده مع الأهلي

دي سوزا يواجه أزمة مرتقبة مع ناديه التركي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن عن مستجدات المناوشات بين النادي الأهلي وجوزيف دي سوزا بعد رحيل الأخير عن الراقي مؤخرًا وانضمامه إلى بشكتاش التركي بعقد يمتد لموسمين.

وكان دي سوزا قد فسخ تعاقده مع الأهلي، وانضم للنادي التركي منذ عدة أسابيع، في صدمة جديدة لصفوف الراقي بعد فقدان أكثر من نجم.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية تركية، اليوم الإثنين، أن اللاعب طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحفظ حقه في اللاعب بسبب فسخ العقد دون وجه حق من جانب البرازيلي.

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وأشارت التقارير إلى أن هناك شرطًا في عقد سوزا مع بشكتاش، ينص على فسخ العقد مع البرازيلي في حالة استمرار النزاع مع أهلي جدة بسبب أزمته السابقة والشكوى المقدمة في الفيفا.

ولم يستلم بشكتاش حتى وقتنا هذا البطاقة الخاص باللاعب من أجل أن يكون جاهزًا للمشاركة مع بشكتاش، ولكن يحاول النادي التركي الحصول على بطاقة مؤقتة.

وصعد الأهلي السعودي مؤخرًا إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا على حساب شباب الأهلي دبي، بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.