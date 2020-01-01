أزمة تضرب صفوف النصر وحمدالله يرفض السفر مع الفريق لمواجهة الفيصلي

حمدالله يعد من هدافي الدوري السعودي للمحترفين

توترت العلاقة خلال الساعات الأخيرة بين المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي بسبب تغيب الأخير عن المران دون إذن.

وقعت إدارة النصر عقوبة بخصم 15 % من راتبه الشهري عقب غيابه عن مران الفريق يوم الإثنين الماضي دون سابق إنذار.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن المغربي حمدالله يرفض مرافقة البعثة إلى المجموعة لخوض المباراة المقبلة.

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وكان حمدالله قد اتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي من أجل زيارة عائلته ورفض أوامر الإدارة بتسجيل البصمة مثل اللاعبين.

وتسود حالة من التوتر خلال الساعات الأخيرة بسبب ما قام به حمدالله حيث أغلق أيضًا حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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ويعد حمدالله من الأعمدة الأساسية لفريق النصر خلال الموسمين الماضيين، مما يجعل غيابه ضربة قوية لصفوف العالمي.

ويسعى النصر خلال المباريات المقبلة للضغط على الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين من أجل الحفاظ على اللقب.