أزمة باهر المحمدي - رغبة في الرحيل ورئيس الإسماعيلي يحوله للتحقيق

أزمة بين إدارة الإسماعيلي وباهر المحمدي

نشبت أزمة أمس بسبب تصريحات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي عن رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإسماعيلي يعاني من تفاوت في المستوى خلال الفترة الأخيرة، ونتائج متقلبة مما يعطي دافع للإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

باهر المحمدي صرح خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يرغب في الرحيل عن النادي حتى إذا كان على سبيل الإعارة والعودة مرة أخرى.

وأكد اللاعب أنه تلقى عروضًا خارجية، أحدهم بيع نهائي والأخر على سبيل الإعارة، ويرغب في الرحيل عن النادي في الوقت الحالي.

ورد النادي عبر تصريحات لموقع "في الجول" المصري، إن اللاعب سيتم التحقيق معه بسبب التصريحات الذي أطلقها مؤخرًا.

وقال إبراهيم عثمان رئيس النادي: "الإسماعيلي لا يعاني من أزمة مالية، والدليل على ذلك أن اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم".

إقرأ أيضًا - ريمونتادا الدوري ونهاية رائعة لعام صعب - حصاد الأهلي 2019

وتابع: "لم نتلق أي عرض للحصول على خدمات باهر المحمدي في الفترة المقبلة، لن نستغنى عن أي لاعب من عناصرنا الأساسية".

ويرغب أكثر من نادي في ضم باهر المحمدي خلال فترة الانتقالات المقبلة، على رأسهم الأهلي والزمالك فضلًا عن العروض الخارجية.