أزمة اللعب المالي النظيف لن تمنع مانشستر سيتي من دوري الأبطال

اللعب المالي النظيف يهدد السيتي بالغياب عن الأبطال!

يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، بالرغم من التحقيقات التي طالت النادي حول اختراق قاعدة اللعب المالي النظيف.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد رفضت في نوفمبر الماضي، إيقاف التحقيق حول اختراق النادي لمبادئ اللعب المالي النظيف.

السيتي كان قد تم تحويله للتحقيق بعد التحقيق الذي نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية والذي احتوى على وثائق تفيد باختراق النادي للعب المالي النظيف، بتضخيم عقد الرعاية الخاص بالنادي للالتفاف حول القوانين.

رفض النادي الإنجليزي تلك الاتهامات التي طالته مؤكدين أنهم يسيرون على الطريق، وسيقدمون الأوراق التي تثبث صحة موقفهم.

القرار كان من المفترض أن يصدر في سبتمبر الماضي، ولكن التحقيقات لا تزال مستمرة، ويشارك الاتحاد الإنجليزي في البحث عن الأدلة في هذه القضية.

فريق مدينة مانشستر كان قد عوقب في عام 2014 بتغريمه مبلغ 49 مليون جنيه إسترليني بسبب انتهاكه قواعد FFP.

جوارديولا: لن أرحل عن السيتي

وتنص القوانين أنه في حال تم إثبات التهمة على السيتي فأنه سيكون معرض للإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات القارية بالإضافة إلى منعه من إجراء انتقالات جديدة، ولكن في معظم الحالات تلجأ الفرق إلى تسوية الأمور خوفاً من العقوبات.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف لمنع الأندية من الحصول على أموال بلا حدود من ملاك أثرياء أو بواسطة صفقات رعاية يتم تضخيمها.