أزمة الكلاسيكو .. إدارة برشلونة تجتمع قبل المباراة بيوم واحد

إدارة برشلونة تؤجل اجتماع الإثنين المقبل ليوم الثلاثاء بسبب قرعة دوري أبطال أوروبا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مجلس إدارة برشلونة قد أجل الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم الإثنين المقبل للثلاثاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن ذلك التأجيل جاء بسبب قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام في سويسرا بنفس اليوم.

وسيشهد الاجتماع مناقشة عدة أمور على رأسها أزمة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والتي أصبحت المهددة مؤخرًا بسبب مظاهرات سيتم تنظيمها بنفس اليوم.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في الأحداث حيث قررت مجموعة "تسونامي ديموكراتيك" أن تعطل مباراة الكلاسيكو بإغلاق مداخل ملعب كامب نو حال لم يستجب برشلونة لمطالبهم بإدخال بعض اللافتات للمدرجات.

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ولا يعد ذلك التصرف هو الأول من نوعه من قبل تلك المجموعة، حيث سبق لهم أن أغلقوا طريقًا حيويًا لعدة ساعات بين إسبانيا وفرنسا مطلع نوفمبر الماضي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لقادة عدة في كتالونيا.

وكان عدد كبير من قادة الاستفتاء الأخير الخاص باستقلال المقاطعة قد صدرت في حقهم أحكامًا بالسجن بسبب تنظيم ذلك الاستفتاء دون موافقة الحكومة.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.