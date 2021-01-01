أزمة أجانب ونفق مظلم .. قراءة في صفوف الهلال والنصر والأهلي بعد المشاركة الآسيوية

ماذا يحتاج الثلاثي السعودي بعد المشاركة الآسيوية

انتهت مؤخرًا مشاركات كلًا من الثلاثي الهلال والنصر والأهلي، مملثو السعودية في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بصعود فريقين وتوديع الثالث بعد مشوار صعب وسط الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

صعود النصر والهلال قطبا الرياض، وفشل الأهلي في التأهل جعلت المنافسات مشتعلة، والتي استضافت المملكة العربية السعودية منافسات 3 مجموعات المتواجد بها الأندية السعودية، حيث نال الاتحاد السعودي لكرة القدم إشادة كبيرة من نظيره الآسيوي بسبب التنظيم الرائع للمنافسات.

وداع الأهلي لدوري أبطال آسيا يزيد من متاعب الفريق بسبب تراجع مستواه محليًا وابتعاده عن المراكز المؤهلة للبطولة القارية في الموسم المقبل، تنذر بنفق مظلم للراقي في الموسم المقبل.

ولكن خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ظهرت الكثير من الاحتياجات لأندية السعودية انعكست وقتها على أداء الفريق بشكل واضح، وهو ما سنرصده لكم خلال التقرير التالي:

تجديد دماء الهلال

لا شك أن لاعبو الهلال يقدمون مستويات أكثر من ممتازة، ولكن تراجع الفريق في بعض المباريات خلال البطولة، جعل تأهله إلى دور الـ16 ليس بيده، ولولا تعادل الأهلي أمام الدحيل، لما تأهل الزعيم في وصافة مجموعته كأفضل ثواني.

يحتاج الهلال إلى تدعيمات وتجديد دماء في أكثر من مركز خلال الفترة المقبلة، وهي تتركز في بدائل اللاعبين الأساسين، مثل ياسر الشهراني الذي ليس له بديل في مركز الظهير الأيسر، وأيضًا محاولة التعاقد مع لاعب خط وسط بديلًا لكويلار اللاعب الأجنبي في وسط الملعب.

في خط الهجوم لم ينجح الهلال في تعويض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو مع تراجع مستوى جيوفينكو وعدم تقديم فييتو مستوى مميز سوى في بضع المباريات الأخيرة، فيحتاج بالفعل الهلال بديل قوي يعوضه عن رحيل إدواردو الذي أثر بشكل كبير.

وفي مركز المهاجم الصريح، يريد الهلال تجديد الدماء بعد ما قدم جوميز باع كبير من التألق، حيث يحاول مجلس الإدارة حاليًا التعاقد مع المالي موسى ماريجا ليقود هجوم الزعيم في الموسم الجديد.

النصر .. الأزمة في الأجانب

لا أحد يختلف على ما يقدمه عبدالرزاق حمدالله في هجوم النصر خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم به في صعود الفريق متصدرًا في مجموعته برصيد 11 نقطة وخلفه السد القطري بنقطة واحدة، حيث حقق العالمي الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

يجب على النصر حسم موقف اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، قبل الصيف حتى يجهز نفسه جيدًا قبل ميركاتو هام للغاية خاصًة أن هناك بعض المحترفين يجب تعويضهم بلاعبين ذو إمكانيات أكبر، على رأسهم الظهير الأيسر كيم جين سو الذي لم يقدم ما يتمناه الفريق وخرج من القائمة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى مايكون وأزماته المتكررة وإصابة بيتي مارتينيز والذي كان سيكون إضافة قوية في القائمة الآسيوية بكل تأكيد، فهذا يجب من مجلس إدارة النصر إنهاءه في الصيف، خاصًة وأن إصابة الأرجنتيني مارتينيز قد تمتد إلى أكثر من 6 أشهر.

على مستوى خط الوسط، تعالت الأصوات خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع لاعب بإمكانيات أكبر ما يقدمه بيتروس، جاءت على رأس هذه الأصوات فهد الهريفي أسطورة العالمي السابق، وكان بيتروس قريب بالفعل من الرحيل بداية الموسم الجاري، ولكن تم قيده عقب رحيل جوليانو المفاجئ.

مركز حراسة المرمى، وليد عبدالله قدم مستوى أكثر من ممتاز في مبارياته بدوري أبطال آسيا، ولكن يجب أن يتعاقد مجلس إدارة النصر مع حارس مرمى، بعد أن اقترب جونز من الرحيل وعدم فتح مفاوضات لتمديد عقده.

فهنا نقول، أن النصر يحتاج إلى نظرة كبيرة في قائمته الخاصة باللاعبين الأجانب، خاصًة بعد تلميح نور الدين أمرابط أيضًا بالرحيل بعد انتهاء مشاركة دور المجموعات عبر حسابه على "انستجرام" في موقف صادم.

الأهلي .. احذر من النفق المظلم

الأهلي يمر بمرحلة صعبة للغاية في الوقت الحالي، بعد الخروج الآسيوي بشكل مخزٍ مع خسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين في أولى جولات بدور المجموعات أمام استقلال طهران، وعدم قدرة تصحيح الأمور ومغادرة البطولة ليزيد أزمات الفريق وينذر الرئيس القادم للأهلي.

الراقي يحتاج بشكل قوي ميركاتو كبير لتعديل عيوب الفريق التي ظهرت مؤخرًا، حيث يعد الراقي أنه يحتاج إلى التدعيم في معظم مراكز الفريق تقريبًا، وتدعيم وتغيير قائمة الأجانب بشكل كبير، ماعدا عمر السومة الذي يحمل الفريق في الأوقات الصعبة بالإضافة إلى ميتريتسا الذي يقدم مستويات مميزة.

حراسة المرمى تنذر الأهلي بشكل قوي أيضًا، حيث هناك الكثير من التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيل محمد العويس، وهو ما قد يضع الفريق في موقف صعب للغاية، ويجب أن يتم التعاقد مع حارس ليدعم الفريق في الموسم المقبل، وهذا ما يحتاجه الأهلي بشكل عام وهو ترميم الفريق بصفقات قوية في جميع المراكز تقريبًا.

ودع فريق قلعة الكؤوس البطولة بعد التواجد في المركز الثاني بترتيب مجموعته بعدما جمع 9 من 6 مباريات حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في 3 وتلقى هزيمة واحدة، ويجب على الرئيس القادم العمل جيدًا من أجل إنقاذ الأهلي من دخول النفق المظلم الذي دخله الاتحاد السنوات الأخيرة.