أزبيليكويتا عن منافسه الواعد: سأساعده كما أساعد الجميع

أشاد سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي وظهيره الأيمن بزملائه الواعدين في صفوف النادي، وذلك قبل مواجهة ليل الفرنسي في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أزبيليكويتا في المؤتمر الصحفي:"أنا لست مندهشاً من مستوى الشباب هنا لأني أعرفهم منذ زمن. لقد رأيت تطورهم في الأكاديمية وفي إعاراتهم. أعلم جودتهم وكنت واثقاً أن لديهم المستوى الكافي للعب في الفريق الأول".

وأضاف:"من الجيد لهم وللنادي أنهم يحصلون على الفرصة. أنا سعيد ليس فقط بمستوياتهم ولكن بسلوكهم أيضاً. من المهم أن يضربوا المثل للاعبي الأكاديمية الصغار".

أما عن مستوى ريسي جيمس في مركزه كظهير أيمن قال:"ريسي هو لاعب أعرفه جيداً، مثل تامي (أبراهام) وميسون (ماونت) وفيكايو (توموري). لقد قضى إعارة رائعة في ويجان الموسم الماضي".

وأوضح:"سأحاول مساعدته بكل ما يحتاجه، فنحن يمكننا اللعب في مراكز مختلفة. أنا هنا لمساندته كما أساند كل الشباب".

يذكر أن تشيلسي كان قد خسر الجولة الأولى ضد فالنسيا الإسباني بهدف نظيف.