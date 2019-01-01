أزبيليكويتا: علينا تحمل المسؤولية من أجل تشيلسي

سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي يؤكد على ضرورة تحمل اللاعبين المزيد من المسؤوليات من أجل البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإسباني سيزار أزبيليكويتا لاعب فريق تشيلسي على ضرورة تحمله هو وزملائه المزيد من المسؤوليات مع انطلاق الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أزبيليكويتا وأكد خلالها أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه خلال الموسم الماضي، وأنه كان يستطيع تقديم مستويات ترضي الجماهير بشكل أكبر.

وقال أزبيليكويتا: "الأمر صحيح، بعض الأحيان في الموسم الماضي لم نقدم للجماهير ما كانوا يتوقعونه، والأداء لم يكن جيدًا لكننا نجحنا في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي، والجماهير كانت سعيدة".

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وأضاف عن لامبارد: "لقد تواجد هنا لوقت طويل للغاية، ونجح في تلك الفترة، ودومًا سيكون مثل أعلى حيث كان يريد أن يحطم كل رقم ويحسن من نفسه في كل موسم".

وأكمل: "علينا أن نشعر بالامتنان والحماس بشأن القميص، والطريقة الوحيدة التي نستطيع أن تقدم بها هي تحقيق الانتصارات معًا، كذلك يجب أن نتحمل المسؤولية".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد أعلن قبل أيام عن انضمام فرانك لامبارد قائد الفريق السابق لصفوف النادي بمنصب المدير الفني للبلوز خلفًا لماوريزيو ساري المدير الفني الراحل ليوفنتوس الإيطالي.