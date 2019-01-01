أزبيليكويتا: سعداء بالمركز الثالث والجميع يريد بقاء هازارد

سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي يؤكد على رغبته في استمرار زميله البلجيكي إيدن هازارد في صفوف البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي عن سعادته بإنهاء فريقه للبريميرليج في المركز الثالث بجدول الترتيب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أزبيليكويتا وأكد خلالها أن فريقه يريد استمرار هازارد في صفوفه لأطول وقت ممكن.

وقال أزبيليكويتا: "نحن سعداء أننا أنهينا الموسم في المركز الثالث، لقد أردنا أن نحقق المزيد بالفوز اليوم لكن انهاء الفرص لم يكن مثاليًا".

وأضاف: "كان موقفنا صعبًا للغاية قبل أسبوعين، وهو ما يظهر أن الدوري الذي نلعب فيه ليس سهلًا على الاطلاق، لكننا أظهرنا شخصية قوية جعلتنا ننهي البطولة في المركز الثالث".

وأكمل عن مستقبل إيدن هازارد: "لقد كان جزءًا هامًا من هذا الفريق خلال السنوات السبع الماضية، والجميع هنا يحبه بشكل كبير ويريده أن يستمر معنا".

جدير بالذكر أن تشيلسي كان قد تعادل سلبيًا بدون أهداف مع نظيره ليستر سيتي في لقاء الجولة الـ 36 والختامية من الدوري الإنجليزي.