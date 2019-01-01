أزبيليكويتا: تقنية الفيديو محبطة

سيزار أزبيليكويتا نجم فريق تشيلسي يعرب عن إحباطه من إلغاء هدفه في شباك ليفربول في لقاء اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا نجم دفاع تشيلسي الإنجليزي عن إحباطه من نتيجة مباراة فريقه اليوم أمام نظيره ليفربول في الجولة السادسة من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق كان يستطيع تحقيق نتيجة أفضل خلال المواجهة.

وقال أزبيليكويتا: "النتيجة مخيبة بشكل واضح وعلمنا بين الشوطين أننا نستطيع أن نسبب المشاكل لهم لكن عندما تكون متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين العودة تكون صعبة".

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وأضاف: "حاولنا بكل ما لدينا من قوة ودفعنا كما دفعت الجماهير في اتجاه تحقيق التعادل لكننا لم نكن في أفضل حالاتنا كما لم يحالفنا التوفيق".

وأكمل: "سجلت الهدف وذهبت من أجل الاحتفال فلم أشعر بوجود أي تسلل أو خطأ في الكرة، ذلك الهدف كان سيحول المباراة بذلك الوقت لكن علينا أن نتعود على تقنية الفيديو وأن نحتفل أحيانًا حتى لو لم يكن الهدف صحيحًا".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد حقق الفوز بتلك المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب بـ ١٨ نقطة.