أزبيليكويتا: بدأنا نفهم لامبارد وليفربول وسع الفارق بيننا

نجم فريق تشيلسي اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا يؤكد أن الفريق بدأ يفهم تعليمات لامبارد المدير الفني الجديد بشكل جيد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا عن تفاؤله الكبيرة بقدرة فريقه على تقديم موسم مميز في الدوري الإنجليزي خلال العام الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه يتحضر للموسم الجديد بشكل جيد، ويقدم لاعبيه أفضل ما لديهم مؤخرًا.

وقال أزبيليكويتا: "الموسم الماضي أنهينا الدوري في المركز الثالث، لكن الأمر في النهاية بأيدينا أن نحاول الصعود للقمة خلال الموسم الجديد".

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وأضاف: "الحقيقة أنه في الموسم الماضي كان هناك فجوة كبيرة مع ليفربول، لقد رفعوا المستوى لأعلى مما يتخيل أي شخص ولديهم مجموعة ثابتة من اللاعبين ومدرب واحد لفترة طويلة".

وأكمل: "كل شيء بأيدينا، الفريق يتقارب بشكل كبير مع المدير الفني مؤخرًا، وبدأنا نتفهم ما الذي يريد أن ننفذه بالتحديد، نحن نتطلع لبداية الموسم".

واختتم تصريحاته: "لقد عملت مع العديد من المديرين الفنيين خلال سبع سنوات في تشيلسي، علينا جميعًا أن نقدم أفضل ما لدينا في تلك الظروف الخاصة ومع عدم قدرتنا على اتمام الصفقات".

جدير بالذكر أن تشيلسي سيواجه مانشستر يونايتد في الـ ١١ من شهر أغسطس المقبل في افتتاح مباريات البلوز بالدوري الإنجليزي بعد أن يختتم جولته التحضيرية بمواجهة كل من ريد بول سالزبروج وبروسيا مونشنجلاباخ.