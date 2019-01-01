أزبلكويتا يُعلق على انضمام بوليسيتش لتشيلسي

الجناح الأمريكي مستمر مع دورتموند لنهاية الموسم بعدها ينضم رسمياً لتشيلسي

رحب سيزار أزبلكويتا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، بانتقال الأمريكي كريستيان بوليسيتش للبلوز.

تشيلسي أعلن أمس الأربعاء عن تعاقده مع بوليسيتش من بوروسيا دورتموند، في صفقة وصلت قيمتها 58 مليون جنيه إسترليني.

الدولي الأمريكي صاحب الـ20 عاماً لن ينضم بشكل مباشر لتشيلسي في يناير الجاري، بل سيكمل الموسم معاراً لدورتموند.

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وقال أزبلكويتا عن الصفقة:"تشيلسي نادي كبير والمنافسة هنا صعبة جداً، عليك تقديم أفضل ما عندك للحصول على نتيجة".

وأضاف:"بالطبع أنا سعيد جداً بانضمام بوليسيتش لنا لأنه موهبة صغيرة مميزة ويمكنه مساعدة الفريق".

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وتابع الإسباني:"سيبقى مع دورتموند لمدة ستة أشهر ويأتي لنا، من الجيد وجود لاعبين صغار في السن بالنادي".

فريق غرب لندن يعاني من فترة تخبط بالنتائج، حيث تعادل أمس الأربعاء على أرضه بدون أهداف مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

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وعلق أزبلكويتا على هذا التعادل:"لم نتأهل لدوري الأبطال الموسم الماضي، وسنسعى لتفادي هذا الاخفاق بالموسم الحالي، لازال أمامنا الكثير من الوقت لتحقيق أهدافنا".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يبعده عن أرسنال خامس 3 نقاط و6 عن مانشستر يونايتد السادس.