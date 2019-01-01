أزبلكويتا: نستطيع الفوز باليوروباليج رغم الإصابات

أزبلكويتا يتحدث عن صعوبات مواجهة آرسنال في نهائي الدوري الأوروبي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدافع سيزار أزبليكويتا نجم نادي تشيلسي إن فريقه قادر على التتويج بلقب الدوري الأووربي على الرغم من غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة.

وينتظر الجميع المباراة النهائية للدوري الأوروبي في المباراة النهائية للدوري الأوروبي مساء غد الأربعاء بين تشيلسي وآرسنال في أذربيجان.

وحول تشيلسي، سيغيب لوفتيس تشيك ووكالوم هودسون أودوي عن المباراة بسبب الإصابة، وسط احتمالات غياب نجولو كانتي.

وحول ذلك، قال سيزار أزبلكويتا إن الفوز بلقب اليوروبا ليج سيكون له تأثيرًا كبيرًا على موسم الفريق الذي شهد الكثير من الصعوبات.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وأضاف: "الإصابات ستؤثر علينا كثيرًا، ولكن علينا التعامل معها كواقع حتى وإن لم نكن نتمنى ذلك، كالوم هادسون أودوي ولوفتس تشيك لاعبان مهمان وسنفتقدهما كثيرًا"

وتابع: "لا أعرف الكثير حول إمكانية لحاق نجولو كانتي بالمباراة، ولكن على ما أعتقد فإنه سيكون جاهزًا، أيًا كان من سيلعب فكلنا تشيلسي"

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يذكر أن تشيلسي وصل للمباراة النهائية بعد إقصاء أينتراخت فرانكفورت من الدور نصف النهائي، بينما نجح آرسنال في إقصاء فالنسيا.