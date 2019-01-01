أرون رامسي: أسعى لعدم تكرار خطأ جاريث بيل في الانضمام إلى ريال مدريد

رامسي يبرز أزمة اللاعبين الإنجليز خارج البريميرليج

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الويلزي أرون رامسي حول الأزمة التي يعاني منها أغلب اللاعبين الإنجليز المحترفين خارج إنجلترا، مؤكدًا أنه سيحاول عدم الوقوع فيها. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وجاء حديث رامسي على خلفية اقترابه من الرحيل عن صفوف آرسنال والانضمام إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وتحدثت عدد من وسائل الإعلام الإنجليزية عن اقتراب حدوث صفقة تبادلية ينتقل على إثرها آرون رامسي إلى صفوف السيدة العجوز، وينتقل على إثرها سامي خضيرة إلى صفوف آرسنال.

وبخصوص ذلك، تحدث آرون رامسي عن الأزمة التي تعيق اللاعبين الإنجليز خارج إنجلترا دائمًا حيث قال: "من أبجديات الاحتراف أن تتعلم اللغة الخاصة بالبلد التي تلعب فيها، أعتقد هي أزمة كبرى تحدث للاعبين الذين لا يجيدون ذلك"

وأضاف: "الجميع تحدث عن ما عانى منه جاريث بيل في ريال مدريد، لقد ظل يتحدث الإنجليزية في إسبانيا لسنوات، بالتأكيد علينا الاستفادة من هذه التجربة"

يذكر أن أرون رامسي كان قد ارتبط بالرحيل عن آرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، ولكنه ظل في صفوف آرسنال حتى الشتاء.