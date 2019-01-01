أرنولد: ميسي هو الوحيد الذي يتفوق على فيرمينيو

ترينت ألكسندر أرنولد نجم دفاع ليفربول يشيد بزميله روبيرتو فيرمينيو مهاجم الفريق وبما يساهم به مع الريدز في الفترة الماضية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي بزميله في الفريق روبيرتو فيرمينو مهاجم الريدز وبما يقدمه للنادي مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أرنولد وأكد خلالها أن الفريق في حاجة دومًا لجهود فيرمينيو ويسعى دائمًا للإستفادة منه.

وقال أرنولد: "الجودة التي يقدمها فيرمينيو لا يمكن تصديقها فهو واحد من الأفضل على الإطلاق في مركز رأس الحربة حول العالم ولن استبدله بأي لاعب آخر لو كان ذلك ممكنًا".

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"بالنسبة لنا هو يمثل كل شيء ونحتاج منه أن يستمر فيما يفعله في الوقت الحالي ويبقي الفريق كله متواصلًا وفي غيابه نشعر حقًا بالذي ينقص الفريق".

وأكمل: "لو تحدثنا عن لاعبين أفضل منه في الربط بين الخطوط وعناصر الفريق سيكون من الصعب للغاية التفكير في أي اسم غيره، بالطبع هناك ميسي في برشلونة لكنه من خارج هذا العالم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ ١٥ نقطة وسيواجه تشيلسي في الجولة السادسة.