أرنولد: الفوز بالأبطال لن يقلل من ألم خسارة البريميرليج

ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يتحمل ألم خسارة الدوري الإنجليزي بعد كل المجهود المبذول هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول أن فريقه لن يتحمل خسارة الدوري الإنجليزي لو حل في المركز الثاني عقب لقاءات الجولة الختامية اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن حتى الفوز بدوري أبطال أوروبا لن يقلل من مرارة خسارة البريميرليج.

"لا مشكلة من الخسارة أمام ليفربول لأنه فريق قوي، المشكلة في كيفية هذه الخسارة، نحن نتألم!" - فالفيردي 🗨️ pic.twitter.com/kYrwEccW52 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مايو ٢٠١٩

وقال أرنولد: “الفوز بدوري أبطال أوروبا لن يقلل من وطأة خسارة الدوري الإنجليزي بعد كل ذلك، أعتقد أن الأمر سيكون موجع للغاية، لقد قدمنا الكثير للغاية هذا الموسم".

وأضاف: "لقد أظهرنا للجميع قدرتنا في التركيز على كلا البطولتين، فكلاهما هام بالنسبة لنا، حتى في الموسم السابق كان يمكننا أن نفوز بالدوري، لولا جمع مانشستر سيتي للعديد من النقاط، لقد قدموا موسمًا استثنائيًا".

أسباب تجعل مستقبل ليفربول مشرقًا حتى لو فشل هذا الموسم

واختتم تصريحاته: "الفوز بالألقاب يحدد أين تقف بين الجميع، سنحاول الفوز على ولفرهامبتون وسنرى ما الذي سيحدث، بعد ذلك سنذهب لنهائي دوري أبطال أوروبا لنحاول أخذ خطوة جديدة أبعد من الوصول للنهائي".

جدير بالذكر أن ليفربول في حاجة لتحقيق الفوز على ولفرهامبتون مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي ليحقق الريدز البريميرليج.