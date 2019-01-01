أرنولد: علينا الحذر فإنسيني يشبه هازارد

أبرز ما قاله أرنولد عن إنسيني قبل مواجهة ليفربول ونابولي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال نجم ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد إن لاعبي الريدز عليهم الحذر من مباراة نابولي التي ستكون واحدة من أصعب مباريات الموسم الحالي.

ويحل اليوم ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ملعب سان باولو من أجل مواجهة نابولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقبل المباراة، قال أليكساندر أرنولد إن المواجهة أمام نابولي ستكون صعبة والفوز بها سيكون بمثابة بداية قوية لرحلة الريدز من أجل الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2019

وأضاف: "أثق في قدرتنا على التعامل مع هذه المباراة والتعلم من درس مباراة العام الماضي التي كادت تفقدنا بطاقة التأهل"

وتابع: "علينا الحذر من لورينزو إنسيني، مهمة مراقبته ستكون صعبة بالنسبة لي وبالنسبة لخط الدفاع نظرًا لأنه مخادع، هو مراوغ وماهر وذكي وقادر على صناعة الحلول بطرق مختلفة، إنه يذكرني بإيدين هازارد"

غياب نيمار وراموس.. أيهما يقتل صاحبه؟

يذكر أن ليفربول قد أنهى موسمه الماضي بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعدما خطف بطاقة التأهل من دور المجموعات في المباراة الأخيرة ضد نابولي.