أرنولد: أعلم ما يمر به النجوم الشباب وسأكون متواجد دومًا من أجلهم

ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول يؤكد إدراكه المسؤولية الملقاة على عاتقه كلاعب شاب في صفوف الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإنجليزي ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول الإنجليزي عن تفهمه التام للمسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه نجوم الريدز الشباب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع اللألكتروني للريدز، وأكد خلالها أنه سيحاول مساعدة الشباب قدر الإمكان.

وقال أرنولد: "أعتقد أنه لدي بعض المسؤوليات تجاه اللاعبين الشباب في صفوف ليفربول، سأحاول أن أكون متواجدًا دائمًا من أجلهم إذا ما أرادوا القدوم والحديث معي".

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وأضاف: "أتمنى أن يعلموا أنني كنت في نفس موقفهم من قبل، وأنني أعلم بالتحديد ما الذي يمرون به في الوقت الحالي أن يكونوا وسط نجوم الفريق الأول".

وأكمل: "لقد مررت بكل هذا من قبل، تواجدت على مقاعد البدلاء ولم أحصل على الدقائق، سأكون دومًا متواجد من أجلهم لو أرادوا الحديث".

جدير بالذكر أن أرنولد أصبح من العناصر الأساسية في صفوف ليفربول خلال آخر موسمين بعدما قدم أوراق اعتماده في تشكيلة يورجن كلوب.