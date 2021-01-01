أرنود كاليمويندو: ماكينة أهداف باريس سان جيرمان الشابة التي تحدث طفرة في الدوري الفرنسي

حالة رائعة للاعب صاحب الـ 19 عامًا هذا الموسم، في رحلة إعارته إلى لينس، بعد أن سجل 60 هدفًا في آخر عامين مع فريق الشباب في باريس

بكل تأكيد لا يعاني باريس سان جيرمان من أي نقص هجومي وهذا واضح للجميع، بوجود نيمار، مبابي، دي ماريا، وماورو إيكاردي، وبالنسبة للبعض قد تكون تلك الكتيبة هي الأكثر رعبًا في أوروبا.

وبتلك الطريقة، سيكون من الصعب بالنسبة لأي مهاجم شاب داخل حديقة الأمراء، أن يحلم بالانضمام إلى الفريق الأول في الوقت الحالي، سيكون موقفه صعبًا للغاية، ولكن أرنود كاليمويندو قرر خوض هذا التحدي.

اللاعب صاحب الـ 19 عامًا بدأ رحلته مع باريس منذ أن كان في العاشرة من عمره، وقبلها كان سان كلاود، في أحد ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وعينها حينها كانت على هدفه وأن يواصل الاستمرار.

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ومنذ بداية موسم 2018-19، ولمدة موسمين تمكن أرنود من تسجيل أكثر من 60 هدفًا مع فرق الشباب المختلفة في باريس سان جيرمان، كان منهم تسعة أهداف في 10 مباريات خاضها بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وكل هذا النجاح قاده إلى الفريق الأول، ولكن التوغل والمشاركة أساسيًا في ظل وجود تلك الكوكبة من النجوم، كان صعبًا على العديد من خريجي أكاديمية الفريق الباريسي على مدار السنوات الماضية.

وفي الصيف الماضي قرر الثنائي تانجي نيانزو، وعادل أوشيش، زميلا أرنود السابقين، عدم تجديد عقودهما مع الفريق والرحيل على أمل خوض تجربة في مكان آخر، ومع دخول كاليمويندو العام الأخير في عقده، بدأ يفكر في السير على خطى زميليه السابقين.

ولكن بدلًا من أن يحدث هذا قرر أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، وبعد موسمه الأول أثبت أنه رهان يستحق المغامرة.

والآن يقضى اللاعب فترة إعارته مع نادي لينس الصاعد حديثًا للدوري الفرنسي الممتاز، بالرغم من أنه شارك في مباراة وحيدة مع باريس هذا الموسم، قبل أن يجدد عقده لمدة أربع سنوات ويرحل بعدها إلى فريقه الحالي على سبيل الإعارة في أكتوبر 2020.

وحتى الآن ومع لينس نجح كاليمويندو في تسجيل خمسة أهداف في كافة المسابقات، منهم أربعة أهداف في 18 مباراة بالدوري الفرنسي، بالإضافة إلى أنه أول لاعب مع لينس منذ 70 عامًا، يسجل في أول ثلاث مباريات له مع الفريق.

وقال اللاعب الذي أطلق عليه أصدقائه وزملاؤه اسم "كالي"، في تصريحات خاصة لموقع جول: "موسمي حتى الآن يسير على ما يرام، أنا في مرحلة رائعة ولا زلت أتطور، ولكني أعلم أن هناك الكثير من المباريات والتحديات القادمة".

وأضاف: "بالنسبة لي، لينس كان هو النادي المثالي، فيوجد به كل ما أبحث عنه، أدركت أنني سألعب بشكل مستمر وسأستمتع باللعب، ومجرد ما فهمت هذا لم أتردد لحظة في الموافقة".

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وتابع: "لا أستطيع أن أرى نفسي الشخص الذي كنت عليه قبل ستة أشهر، لقد نضجت قليلًا وتحسن أسلوب لعبي قليلًا، وهناك المزيد من العمل قادم، أنا أريد أن أتحسن كل يوم عن اليوم الذي قبله، أنا أعلم القيام بمجهود أفضل وسأفعل ذلك".

وهذه نقطة من بعض النقاط التي اكتسبها كاليمويندو، في العمل مع النجوم العالميين في باريس سان جيرمان، فالأفضل فيهم يدرك أن هناك المزيد ليعمل عليه ويقدمه.

وتابع اللاعب الشاب في تصريحاته لموقع جول: "لقد تعلمت الكثير في الموسم الماضي، من لاعبين عظماء مثل مبابي، نيمار، وكافاني، لقد قمت بتحسين تحكمي للكرة أمام المرمى، وهذه من ضمن الأمور التي كنت أرغب في تحسينها معهم وتعلمها منهم، بالإضافة إلى الجدية والاحترافية التي تكتسبها عندما تعمل مع هذا النوع من اللاعبين".

واستطرد: "كان الأمر كالحلم بالنسبة لي، فهؤلاء هم قدوتي ومن كنت معجب بهم وبلعبهم، الآن أصبحوا زملائي في الفريق، كان شيئًا رائعًا بالنسبة لي كلاعب شاب".

وشاهد أرنود في الأسبوع الماضي، تألق زميله السابق كيليان مبابي وتسجيل هاتريك في شباك برشلونة، والمستوى الذي قدمه هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند أمام إشبيلية، في دوري أبطال أوروبا مما منحه الدفعة اللازمة لمواصلة العمل.

وتابع كالي تصريحاته وقال: "أحاول أن استلهم منهم، فالوصول إلى أعلى مستوى يتطلب أن تكون جيدًا في كافة الجوانب، أريد أن أكون ضمن أكثر المهاجمين تسجيلًا للأهداف".

وكشف أرنود كاليمويندو، عن مثله الأعلى بين المهاجمين وهو رونالدو الظاهرة أسطورة البرازيل، والذي التقى به لفترة وجيزة في كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2019، وحينها تم تكليف رونالدو بتوزيع ميداليات مباراة المركز الثالث والرابع، والتي سجل فيها كالي ثلاثية في فوز فرنسا على هولندا.

وقال اللاعب عن حديث رونالدو معه: "لن أنسى كلماته تلك الصور سيكون في ذهني للأبد، لقد هنأني وطلب مني أن أستمر بهذا المستوى، لقد كانت لحظات عظيمة ولا تنسى".

ويمتلك لينس في عقده مع اللاعب الشاب بندًا يسمح له بالتعاقد معه بشكل نهائي في الصيف المقبل، ولكن سيكون باريس سان جيرمان حريصًا على عدم تفعيل هذا البند إن واصل اللاعب بتلك المستويات وسيفكرون في الأمر أكثر من مرة.