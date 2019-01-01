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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرنوتوفيتش يحسم مستقبله مع وست هام بشكل نهائي

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Getty Images
اللاعب النمساوي قرر البقاء أخيراً..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن ماركو أرنوتوفيتش نجم وست هام يونايتد عن بقائه في صفوف ناديه، ورفضه للعرض الصيني المقدم لضمه.

 

وقال أرنوتوفيتش عبر إنستجرام:"أعزائي جماهير وست هام،أعتقد أنه ليس سراً أنه كان لدي عرض ويجب أن أعترف أنه كان مغرياً للغاية لي ولعائلتي".

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وأضاف:"لقد قدمت 100% مما أملك للنادي وكنت بحاجة لبعض الوقت للحديث مع النادي وزوجتي وبقية العائلة".

وأوضح:"لقد قررت أن أضع نهاية لهذا الجدل. أنا لاعب محترف والمهم في حياتي أن ألعب كرة القدم. النادي وجه مسيرتي للطريق الصحيح منذ انضمامي إليه، للذلك أود ترك العروض جانباً".

وتابع:"سنساعد النادي للتقدم بالمراكز قدر الإمكان ونحاول الفوز بالكأس، لنركز على ما تبقى من الموسم معاً".

يذكر أن جوانجزو إيفرجراند الصيني كان قريباً للغاية من التعاقد مع النجم النمساوي، قبل أن ينتهي الأمر رسمياً اليوم.

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