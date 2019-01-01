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أرنوتوفيتش خارج قائمة وست هام.. في الطريق إلى الصين

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جوانجزو إيفرجراند يقترب من الظفر بالنجم النمساوي..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية اقتراب جوانجزو إيفرجراند الصيني من التعاقد مع النمساوي ماركو أرنوتوفيتش نجم وست هام يونايتد.

 

وذكرت سكاي سبورتس أن النادي الصيني قد جدد اهتمامه باللاعب، وذلك في محاولة أخيرة تقترب من النجاح للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وخرج أرنوتوفيتش من قائمة الفريق المتجه لملاقاة بورنموث، بسبب ما وصفه مانويل بيليجريني مدرب الفريق بكون اللاعب خارج الحالة الذهنية الصحيحة.

جاء ذلك بعد أن رفض وست هام عرضاً سابقاً قيمته 35 مليون جنيه استرليني، معتبراً إياه رقماً غير كافياً للتفريط في نجم الفريق.

يذكر أن بيليجريني كان قد أوضح رغبته في الاحتفاظ باللاعب عدة مرات، إلا أن الأمور في طريقها للسير عكس ما يريد المدرب القادم من تشيلي.

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