أرناوتوفيتش يطلب العودة إلى إنتر

المهاجم النمساوي يرتبط بناديه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ماركو أرناوتوفيتش، مهاجم وست هام، طلب من الناديه الرحيل لعزمه العودة مجدداً لصفوف إنتر.

أرناوتوفيتش كان ضمن كتيبة مورينيو التي تُوجت بدوري أبطال أوروبا في 2010 كأحد اللاعبين الشباب بتشكيلة النيراتزوري.

وأوضحت "سكاي" أن المهاجم النمساوي أبدى استعداداً للعودة مجدداً لصفوف الفريق الإيطالي عبر وكلائه، وتواصل مع ناديه الإنجليزي أيضاً.

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بعد تقديمه كمدرب ليوفنتوس ساري يتحدث عن تجربة تدريب تشيلسي 🗣️ pic.twitter.com/ATpYt36hAf — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

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وأفادت الشبكة في تقريرها أن إنتر يرى اللاعب كحل بديل في حال فشل التعاقد مع إيدن دجيكو من صفوف روما.

وقدرت الشبكة قيمة أرناوتوفيتش في حدود 35 مليون يورو، وأكدت وجود اهتمام من قبل أندية صينية بضم رأس الحربة النمساوي.

ولعب أرناوتوفيتش فقط ثلاث مباريات بقميص إنتر في الموسم الذي قضاه رفقة الفريق 2009-2010.