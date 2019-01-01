أرقام مرعبة لليابان في كأس آسيا وهزيمة وحيدة أمام منتخب عربي

منتخب اليابان حقق الفوز على منتخب إيران بثلاثة أهداف دون مقابل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر جماهير الكرة الآسيوية مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي قطر واليابان في نهائي كأس آسيا 2019، والذي يُقام بعد غد الجمعة.

منتخب اليابان حقق الفوز على منتخب إيران بثلاثة أهداف دون مقابل، على أرضية استاد هزاع بن زايد ، مساء الإثنين الماضي ، ليبلغ نهائي كأس آسيا.

وعلى الجانب الأخر، فقد وصل المنتخب القطري إلى نهائي البطولة عقب تخطي صاحب الأرض المنتخب الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

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رقمياً يمتلك المنتخب الياباني أرقام مرعبة في القارة الآسيوية، حيث وصل إلى المباراة الـ 34 على التوالي في آسيا بهزيمة واحدة فقط وذلك منذ نسخة آسيا عام 2000 التي أقيمت في لبنان.

طوال هذه الفترة خاض الكمبيوتر الياباني34 مباراة متتالية ، حققت الفوز في 24 مباراة ، مقابل تسعة تعادلات ، وهزيمة واحدة.

الخسارة الوحيدة للمنتخب الياباني طوال هذه الفترة بكأس آسيا، كانت ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس آسيا 2007.