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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام مانشستر| أفراح سولشاير وأحزان جوارديولا

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جوارديولا خسر هذا الموسم في نصفه أكثر مما خسر طوال الموسم الماضي!

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه هدرسفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

 

على الجانب الآخر وعكس السير الطبيعي، سقط مانشستر سيتي على يد ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

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تلك الخسارة هي الثانية على التوالي، والثالثة هذا الموسم، أي أكثر مما خسره أزرق مدينة مانشستر طوال الموسم الماضي في البريميرليج (هزيمتين فقط).

 

على الناحية الأخرى انضم أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الجديد إلى قائمة المدربين الفائزين بأول مباراتين لهم في هذا العمل.

 

وتضم القائمة كل من وولورث ومات باسبي وديف سيكستون مما قبل حقبة السير أليكس فيرجسون، وفقط جوزيه مورينيو وسولشاير بعده.

بذلك يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بـ44 نقطة، بينما يحتل يونايتد المركز السادس بـ32 نقطة.

 

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