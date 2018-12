أرقام كأس العالم للأندية| راموس وسولاري وكروس واقتحام جماعي للتاريخ

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً كبيراً على العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

هذا الفوز حمل اللقب الرابع للملكي في المسابقة، بعد 2014 و2016 و2017 وأخيراً 2018.

أيضاً باحتساب بطولة الإنتركونتيننتال السابقة بين بطلي أوروبا وأمريكا اللاتينية مع كأس العالم للأندية، فإن ريال مدريد هو أول من يفوز بثلاثة ألقاب متتالية.

