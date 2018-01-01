أرقام كأس العالم للأندية| راموس وسولاري وكروس واقتحام جماعي للتاريخ

سولاري هو أول مدرب أرجنتيني يضع يده على اللقب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً كبيراً على العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

هذا الفوز حمل اللقب الرابع للملكي في المسابقة، بعد 2014 و2016 و2017 وأخيراً 2018. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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🗓️ 2014

🗓️ 2016

🗓️ 2017

🗓️ 2018



ريال مدريد بطل كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على العين بأربعة أهداف مقابل هدف. 🏆⚪️ pic.twitter.com/2JzvPYq8y5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

أيضاً باحتساب بطولة الإنتركونتيننتال السابقة بين بطلي أوروبا وأمريكا اللاتينية مع كأس العالم للأندية، فإن ريال مدريد هو أول من يفوز بثلاثة ألقاب متتالية.

FIFA Club World Cup and Intercontinental Cup combined, Real Madrid become the 1st team to win 3 successive titles. #fifaclubworldcup #HalaMadrid @realmadrid — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 22, 2018

يأتي ذلك كنتيجة للإنجاز التاريخي بثلاثية دوري أبطال أوروبا المتتالية، والأولى من نوعها في النسخة الحديثة للبطولة.

أول بطولة كمدرب مع ريال مدريد.. أول مدرب أرجنتيني يحقق بطولة كأس العالم للأندية!👏 pic.twitter.com/KPogmeQRD5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

في الإطار ذاته سطر سانتياجو سولاري مدرب الملكي اسمه كأول مدرب أرجنتيني يفوز بكأس العالم للأندية.

تاريخي..توني كروس هو أكثر لاعب فاز بكأس العالم للأندية "5 مرات" متفوقا على رونالدو "4 مرات" 🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/k61HRlYsGK — FilGoal (@FilGoal) December 22, 2018

أيضاً توج توني كروس نفسه كأكثر اللاعبين تتويجاً بكأس العالم للأندية، حيث فاز به مع بايرن ميونيخ عام 2013، ثم مع ريال مدريد في مراته الأربع.

قائمة المجد 💫



أكثر اللاعبين فوزًا بالألقاب في تاريخ ريال مدريد 🔝 pic.twitter.com/U1z8q5eszn — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 22, 2018

وأخيراً تقدم سيرجيو راموس ومارسيلو في قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب مع ريال مدريد بـ20 لقباً لكل منهما، فقط مانولو سانشيز (21) وباكو خينتو (23) فازا بألقاب أكثر منهما. كما تقدم كريم بنزيما (17) على كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للنادي (16).