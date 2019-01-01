أرقام قياسية لراشفورد ومارسيال وجيمس بعد شوط واحد أمام السيتي

التقدم أتى بأرقام مذهلة..

أنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول من مباراته أمام مانشستر سيتي وهو منتصر بهدفين نظيفين على جاره اللدود، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ماركوس راشفورد افتتح التسجيل من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة إلى تقنية الفار في الدقيقة 23، قبل أن يُعزز أنتوني مارسيال التقدم في الدقيقة 29.

وقد سطر لاعبو اليونايتد تاريخًا بهذه النتيجة، حيث يُعد هذا التقدم هو الأول من نوعه أمام مانشستر سيتي في ملعب الأخير منذ عام 2015، عندما تقدم ليفربول أيضًا بهدفين في أول نصف ساعة، تمامًا كما حدث اليوم.

ماركوس راشفورد بهذا الهدف يكون قد سجل 13 هدفًا خلال 21 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم ليعادل أفضل سجل تهديفي له في موسم واحد، عندما سجل الموسم الماضي 13 هدفًا في 47 مباراة.

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أما أنتوني مارسيال، فقد صار ثامن أكثر هداف فرنسي في تاريخ الدوري الإنجليزي، فقد سجل 38 هدفًا ويأتي قبله ستيد مالبرناك الذي سجل 39 هدفًا خلال مسيرته مع الأندية الإنجليزية.

لكن داني جيمس كان له رقمًا آخر، حيث صار اللاعب الثالث الذي يصنع هدفًا أمام مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد إيمي بوينديا، لاعب نوريتش سيتي، وكريستيان أتسو، لاعب نيوكاسل يونايتد.

جيسي لينجارد هو الآخر سدد على مرمى السيتي نفس عدد التسديدات التي سددها في آخر 12 مباراة بالدوري.

ولا يجب الإغفال عن الرقم الذي يُعبر عن هيمنة اليونايتد في ركلات الجزاء، حيث سجل المانيو 4 ركلات جزاء من أصل 8 تحصل عليها هذا الموسم، وهو الرقم الذي يُعد الأكثر بين فرق البريميرليج كلهم.