الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام قياسية جديدة في حصيلة أجويرو ضد نيوكاسل

التعليقات()
Getty
الهدف الأول بعد 24 ثانية..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

حقق الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي المزيد من الأرقام في مواجهة خصمه المفضل نيوكاسل يونايتد.

 

جاء ذلك على هامش الأسبوع الرابع والعشرين للبريميرليج، في المباراة الجارية بتقدم سيتي 1-0، بفضل هدف أجويرو في الدقيقة الأولى.

اختيارات المحررين

 

وجاء الهدف عقب 24 ثانية، ليصبح أسرع هدف لسيتي في البريميرليج منذ نوفمبر 2013.

تحديداً كان هذا هدف خيسوس نافاس لاعب إشبيلية الحالي، في شباك توتنهام هوتسبر.

 

حمل هذا الهدف رقم 15 لأجويرو في شباك نيوكاسل في البريميرليج، وهو أكثر عدد من الأهداف سجله لاعب ضد خصم واحد في تاريخ المسابقة.

الموضوع التالي:
بوجبا: لعبنا وكأننا متقدمين بهدف أو هدفين أمام بيرنلي
الموضوع التالي:
رومانيولي: بيونتيك غير اعتيادي
الموضوع التالي:
كأس آسيا 2019 | سعد الشيب ينفرد برقم قياسي لم يسبقه له أحد
الموضوع التالي:
الدوري الإنجليزي| تعادل مانشستر يونايتد "سولشار" الأول.. عودة غير مكتملة
الموضوع التالي:
نيوكاسل يصعق مانشستر سيتي ويهدي ليفربول دفعة نحو لقب البريميرليج
إغلاق