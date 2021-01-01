أرقام ضعيفة ومستوى متواضع .. هل حان وقت رحيل فيرمينو عن ليفربول؟

أزمة هجومية واضحة للفريق الإنجليزي

المهاجم الألماني تيمو فيرنر كان الخيار الأول ليورجن كلوب الصيف الماضي لكنه قرر الانتقال إلى تشيلسي ويختار الألماني ضم ديوجو جوتا، لتبدأ مشكلة واضحة لدى ليفربول بطلها البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

مهاجم الريدز يمر بالفترة الأسوأ في مسيرته، تأثيرًه أصبح معدومًا بشكل كبير، وسجله التهديفي لا يتناسب مع فريق بحجم ليفربول.

المشكلة لم تبدأ هذا الموسم فقط، ولكنها كانت موجودة بدرجة أقل في المواسم الماضية، ولم يلتفت لها البعض مثلما يحدث الآن، بسبب تألق ساديو ماني ومحمد صلاح وتكفلهما بالجانب التهديفي.

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ومع انحدار مستوى الثنائي هذا الموسم، ظهرت الصورة الأسوأ لفيرمينو، بسبب فشله في تخفيف الأزمة الهجومية، وإضاعته المستمرة للفرص السهلة.

والآن يأتي السؤال هل يحتاج ليفربول للتخلي عنه الصيف القادم؟

أرقام متواضعة

صاحب الـ29 سنة يمتلك بعض الأدوار الخاصة في ليفربول، لا تقتصر فقط على تسجيل الأهداف مثل أي مهاجم آخر، لكنه يفيد منظومة كلوب عمومًا.

وظيفته الأهم كانت المساهمة في الضغط على المنافس في حالة فقدان الكرة، والسقوط في عمق الملعب لمساعدة صلاح وماني واستغلال سرعة كل منهما.

ولكن هذا لا يبرر الفرص السهلة التي يقوم اللاعب بإضاعتها والتي زادت بصورة واضحة خلال الموسم الحالي، وكان معظمها في أوقات حاسمة للريدز، لأن تسجيل الأهداف وظيفة لا يمكن عدم الالتفات لها بهذه الطريقة عند تقييم أي مهاجم.

فيرمينو سجل 10 أهداف بالدوري الإنجليزي في الموسم الأول له مع ليفربول، وفي موسم 2016/2017 أحرز 11 هدفًا بقميص الريدز.

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وفي الموسم التالي أحرز 15 هدفًا وهو الرقم الأكبر له حتى الآن، و12 هدفًا في موسم 2018/2019، ثم 9 أهداف فقط في الموسم الذي توج فيه الفريق بطلًا للدوري الإنجليزي.

أرقام تبدو متواضعة بالنسبة للنجم البرازيلي، الذي كان يعوضها بدوره في الضغط، ولكن التفسير الأقرب لمحاولة كلوب لضم فيرنر أن كل هذا لا يكفي لأن أي فريق في العالم يحتاج لمهاجم هداف.

إعادة توظيفه

ليفربول يعاني حاليًا من ناحية صناعة الفرص، بسبب هبوط مستوى ترنت آرنولد وأندي روبرتسون، حيث كان يعتبرهما كلوب المصدر الرئيسي لاختراق دفاعات الخصوم.

تياجو ألكانتارا يقدم مستويات جيدة حتى الآن، لكنها ليست كافية لحل الأزمة التي يواجهها ليفربول في الوقت الحالي، لذلك تبدو إعادة فيرمينو لمكانه الأصلي في هوفنهايم فكرة تستحق التجربة.

البرازيلي بداية سطوعه في النادي الألماني كانت في مركز صانع الألعاب الصريح، حيث لعب 64 مباراة في هذا المركز وسجل 21 هدفًا وصنع مثلهم بكل البطولات.

وخاض فيرمينو 10 مباريات فقط كمهاجم، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 3، لكن يبدو أن هذا المعدل من المستحيل تكراره في الدوري الإنجليزي.

عودة ديوجو جوتا من الإصابة، قد تدفع كلوب في التفكير بهذه الخطوة، لمحاولة إعادة البريق الهجومي للريدز من جديد بالاعتماد على فيرمينو كصانع ألعاب.

ماذا عن بيعه؟

عمر الدولي البرازيلي سيصل 30 سنة في أكتوبر القادم، وهو ما يزيد المخاوف حول إمكانية استعادته لمستواه في أي مركز.

القيمة السوقية لفيرمينو الآن وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل إلى 72 مليون يورو، المبلغ الذي قد يمكن لليفربول استغلاله لضم مهاجم جديد بقدرة تهديفية أفضل.

فكرة حصول ليفربول على هذا المبلغ خلال أزمة كورونا وانخفاض مستوى اللاعب تبدو صعبة، ولكن التفكير في رحيله عمومًا يحمل الكثير من المنطق.

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الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو قاموا بتحقيق كل شيء مع الريدز، لذلك لا توجد أي مشكلة في التعاقد مع عنصر جديد يشعر بالمزيد من التعطش للنجاح في أنفيلد.

الموسم الحالي والطريقة التي سينهي بها ليفربول الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، ستحسم بشكل كبير مصير فيرمينو والثنائي صلاح وماني، وإن كان البرازيلي هو الخيار الأنسب للتخلي عنه قبل انخفاض سعره بشكل أكبر تزامنًا مع هبوط مستواه.