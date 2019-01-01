أرقام سلبية لبرشلونة ومذهلة لفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا

فالنسيا يحقق الفوز على برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا بهدفين لهدف ويحقق العديد من الأرقام السلبية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق نادي فالنسيا الفوز اليوم على نظيره برشلونة في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا لينال الفريق لقبه الأول منذ عام 2008.

نتيجة المباراة أخذتنا لعدة أرقام ما بين السلبية والإيجابية، دعونا نستعرض أبرزها معكم فيما يلي:

ميسي أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في ست نهائيات لبطولة كأس ملك إسبانيا بواقع سبعة أهداف متجاوزًا تيلمو زارا أسطورة ريال مدريد.

🔴🔵 ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يُحرز في 6 نهائيات مختلفة في كأس ملك إسبانيا - أكثر من تلمو زارا (5 أهداف) ⚽️ pic.twitter.com/fFVd1khxlA — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مايو ٢٠١٩

تلقى برشلونة هدفين في الشوط الأول من نهائي كأس ملك إسبانيا للمرة الأولى منذ عام 1952 عندما تكرر الأمر نفسه ضد الخفافيش لكن وقتها قلب البلوجرانا النتيجة بأربعة أهداف وحققوا الفوز.

تعد تلك هي المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة بوجود ميسي ضد فالنسيا في مباريات كأس ملك إسبانيا.

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آخر مرة توج فيها فريق فالنسيا بلقب الدوري الإسباني كانت عام 2007-2008 ضد خيتافي في النهائي، وكان قد تجاوز برشلونة في نصف النهائي أيضًا.

تعد مباراة اليوم هي المرة الأولى التي يحقق فيها مارسيلينو جارسيا المدير الفني لفريق فالنسيا الفوز على برشلونة بكل البطولات، بعد 20 مباراة تعادل في ستة منهم وخسر 14.