أرقام سلبية لحمد الله في انطلاقة الموسم

نجم النصر يتصدر العناوين دائماً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهد انطلاقة الموسم الجديد للكرة السعودية رقماً سلبياً للمغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم ومهاجم النصر، بعد تالقه الكبير العام الفائت.

حمد الله بلغ 34 هدفاً بقميص النصر العام الماضي جعلته محط اهتمام عديد الأندية في أوروبا بسبب تألقه اللافت بهز الشباك.

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وتصدر حمد الله قائمة أكثر اللاعبين إهداراً للفرص أمام المرمى هذا الموسم، إذ أضاع خمس فرص محققة للتسجيل منذ انطلاق المسابقة.

ويأتي بالمرتبة الثانية كارلوس أندريا، لاعب العدالة، ونيكاتي، لاعب الوحدة، والذان أهدرا أربعة فرصة مع فرقهما هذا الموسم.

وفي المقابل، احتل مواطن حمد الله نور الدين أمرابط المركز الأول لصناعة الفرص بعدما صنع 20 فرصة للتسجيل لفريقه النصر.

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وأتى لاعب العدالة يوسف فوزاعي بالمرتبة الثانية بصناعته 13 فرصة محققة للتسجيل بالجولات الأربع التي لُعبت حتى الآن.

ويتصدر الهلال جدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد مرور أربع جولات من عمر المسابقة.