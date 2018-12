أرقام روما| المجموعة الأكبر من المسجلين في أوروبا

فاز روما على ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

سجل للذئاب دييجو بيروتي في الدقيقة 8 من ركلة جزاء، وباتريك شيك في الدقيقة 23، وزانيولو في الدقيقة 59، بينما سجل كوما باباكار هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 90.

تلك المباراة شهدت تحقيق روما لرقم هو الأعلى في الدوريات الخمسة الكبار بالتساوي مع بوروسيا دورتموند الألماني.

16 - AS Roma have had 16 different goalscorers in the current Serie A season: a joint-record among clubs in the top-five European Leagues in 2018/19 (alongside Borussia Dortmund). Group.#RomaSassuolo pic.twitter.com/zlMtuFkX2X