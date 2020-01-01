أرقام رائعة وحلول تكتيكية .. هل يستحق جوزيف دي سوزا البقاء في الأهلي؟

ما الذي يقدمه البرازيلي مع الأهلي ليستحق البقاء؟

أثار البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي السعودي، الجدل بين جماهير ناديه، بعدما ألمح في أكثر من مناسبة، بأنه يرغب في الرحيل عن صفوف الراقي.

سوزا نشر تغريدة مفاجأة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كانت عبارة عن كلمتين وهما "اللعبة انتهت"، وهو ما دفع البعض لتفسيرها بأنه يرغب في الرحيل عن الأهلي.

ويعد سوزا واحدًا من العناصر الأساسية بفريق الأهلي، ودائمًا ما يعتمد عليه أي مدرب يقود تدريب الفريق، في ظل عدم الاستقرار الفني للراقي خلال الفترات الماضية.

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فهل يستحق أن يرحل عن صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة؟ هذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية، لنرى ما قدمه البرازيلي للراقي خلال الموسم الحالي..

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لعب سوزا مع الأهلي خلال هذا الموسم في جميع البطولات 21 مباراة، تمكن فيهم من صناعة 3 أهداف لزملائه بالفريق، ولم يسجل أي هدف، نظرًا للمراكز التي يلعب بها، حيث يستطيع اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع، بالإضافة إلى المدافع، ولاعب الوسط.

على مستوى الدوري السعودي للمحترفين، لم يلعب سوى 17 مباراة، مرر الكرة 801 مرى، منها 711 تمريرة صحيحة، و90 تمريرة خاطئة، واعترض 47 هجمة للخصوم، منها 29 اعتراضًا ناجحًا.

ونجح جوزيف دي سوزا في إبعاد 17 كرة بالرأس، وذلك ضمن الأدوار الدفاعية المميزة التي يقدمها للفريق الأهلاوي بشكل أكثر من رائع.

Game Over ⚽️🚨 — Souza (@souza5) June 13, 2020

ويقدم البرازيلي سوزا مستويات مميزة رفقة الأهلي، ويعد واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق، وغيابه دائمًا ما يكون مؤثرًا على أداء الفريق، بالإضافة إلى أنه يمتلك مرونة اللعب في أكثر من مركز دفاعي، ويقدم حلول تكتيكية رائعة للمدربين داخل الملعب.

هل يستحق اللاعب البرازيلي الاستمرار رفقة فريقه الأهلي خلال الفترة المقبلة؟ الإجابة بكل تأكيد نعم يستحق لما يقدمه دي سوزا من مستويات رائعة رفقة الراقي.