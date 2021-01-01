أرقام رائعة وثنائية بيتروس .. ماذا قدم بيتي مارتينيز في ليلة الفوز على الهلال؟
هدف بيتي مارتينيز في الشوط الأول من المباراة أهدى للنصر 3 نقاط غالية في مشواره بالدوري السعودي للمحترفين، حيث استقبل كرة رائعة من البرازيلي بيتروس داخل منطقة جزاء الهلال، ليضعها في مرمى الزعيم.
أداء باهت يقدمه الأرجنتيني منذ بداية الموسم الجاري للدوري السعودي للمحترفين، وهذا ما كسره خلال مباراة اليوم أمام الهلال وقدم مستوى أكثر من رائع حيث بشهادة الجميع فهو كان الأفضل من بين لاعبي الفريقين.
أرقامًا مميزة قدمها بيتي مارتينيز داخل المباراة جعلته يظهر الأفضل من بين لاعبي الفريقين، حيث شارك في المباراة كاملة مرر خلالها الكرة 38 مرة وجاءت نسبتها الناجحة 73%، حيث جاءت التمريرات الناجحة منها 8 في منتصف ملعبه و20 في منتصف ملعب الهلال.
وحاول الأرجنتيني في المباراة 4 محاولات جاءت منها 2 بين القائمين والعارضة هزت واحدة شباك الحارس الأسترالي براد جونز، ودخل في 18 التحام جاءت النسبة الأكبر ناجحة، حيث حقق 11 التحامًا ناجحًا مع لاعبي الهلال وخسر 7.
د21' هدف للنصر! ⚽#مارتينيز يضيف الهدف الأول #النصر 1 : 0 #الهلال#النصر_الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 23, 2021
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/STqfBT4TRO
وعلى مستوى المراوغات حقق مارتينيز 4 مراوغات ناجحة في المباراة، ونجح في استعادة الكرة خلال اللقاء في 11 مرة، وشكل ثنائي مميز رفقة بيتروس حيث يعد البرازيلي الأكثر استقبالًا للتمريرات من مارتينيز بعدد 8 تمريرات من بين لاعبي الفريقين.