أرقام توتنهام| بوتشيتينو يدخل تاريخ البريميرليج

أول مدرب لتوتنهام يحقق هذا الرقم في البريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

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هذا الفوز كان رقم 100 للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في البريميرليج، وهو أول مدرب لتوتنهام يحقق هذا الرقم.

Tottenham have now gone 17 matches in the Premier League without drawing a single game: WWWLLWWWWLWWWLWWW Only one team in the competition's history has gone longer without drawing from the start of a season (Bolton - 18). pic.twitter.com/nPH2KS8Zlg — Squawka Football (@Squawka) December 15, 2018

أيضاً كانت تلك هي المباراة رقم 17 بلا تعادلات على التوالي للسبرز في موسم واحد، بواقع 13 انتصاراً و4 هزائم.

الفريق الوحيد الذي حقق سلسلة أطول كان بولتون بـ18 مباراة، أي أن توتنهام على بعد انتصار أو خسارة واحدة من معادلة هذا الرقم.