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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرقام توتنهام| بوتشيتينو يدخل تاريخ البريميرليج

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أول مدرب لتوتنهام يحقق هذا الرقم في البريميرليج..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب توتنهام هوتسبر على ضيفه بيرنلي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للبريميرليج.

 

سجل هدف الفوز كريستيان إريكسن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

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هذا الفوز كان رقم 100 للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو في البريميرليج، وهو أول مدرب لتوتنهام يحقق هذا الرقم.

 

أيضاً كانت تلك هي المباراة رقم 17 بلا تعادلات على التوالي للسبرز في موسم واحد، بواقع 13 انتصاراً و4 هزائم.

الفريق الوحيد الذي حقق سلسلة أطول كان بولتون بـ18 مباراة، أي أن توتنهام على بعد انتصار أو خسارة واحدة من معادلة هذا الرقم.

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