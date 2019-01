أرقام برشلونة| ميسي يفتتح عام 2019 بشكل مثالي

افتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عام 2019 بالتسجيل في شباك خيتافي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر لليجا.

جاء ذلك في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، قبل 19 دقيقة من إضافة لويس سواريز لثاني الأهداف.

Lionel Messi has grabbed his first goal of 2019. meaning he has now scored in La Liga in 15 consecutive calendar years.