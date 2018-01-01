أرقام البريميرليج| توتنهام يكمل الثلاثي القياسي للمرة الأولى منذ 1985
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شهدت نتائج الأسبوع الثامن عشر للدوري الإنجليزي رقماً قياسياً جديداً، يحدث للمرة الأولى في حقبة البريميرليج.
جاء ذلك بوجود 3 فرق يجتازون حاجز 40 نقطة في الجدول في وقت أعياد الميلاد.
بدايةً من المتصدر ليفربول (48 نقطة)، يليه مانشستر سيتي حامل اللقب (44 نقطة)، وأخيراً توتنهام هوتسبر (42 نقطة).
Liverpool - 4️⃣8️⃣Man City - 4️⃣4️⃣Tottenham - 4️⃣2️⃣For the first time since 1985, three clubs will have 40+ points at Christmas 🎄 pic.twitter.com/kO6ILUc5kb— Goal (@goal) December 23, 2018
وأكمل فريق السبرز هذا الثلاثي بالفوز على إيفرتون في ختام منافسات الأسبوع الثامن العشر، بستة أهداف مقابل هدفين.
يذكر أن هذا الرقم لم يحدث في الدوري الإنجليزي منذ عام 1985، بينما بدأ البطولة تُعرف بـ"البريميرليج" منذ عام 1992.