أرسين فينجر: ليفربول يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي دون هزيمة

أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال يؤكد على قدرة ليفربول في الفوز بالدوري الإنجليزي دون هزيمة.

أكد المدرب الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لفريق أرسنال على قدرة فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي دون التعرض للهزيمة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينجر وأكد خلالها أن الفريق يسير بشكل جيد للغاية تجاه تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي.

وقال فينجر: "في الموسم الماضي كان ليفربول قريبًا للغاية من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي، لكنهم في الموسم الحالي على الطريق الصحيح لذلك".

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وأضاف: "أعتقد أن ليفربول يتوقع في الوقت الحالي أن لقب الدوري الإنجليزي سيكون لهم بنهاية الموسم، وذلك يعد من أهم الأهداف لهم في تلك المدينة على الإطلاق".

وأكمل: "الفريق لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا ولم يتوقع أي شخص ذلك الأمر أبدًا لذلك هذا هو هدفهم الأساسي وهم في حالة جيدة للغاية حاليًا".

وأنهى تصريحاته: "من خلال خبرتي أقول أنهم يمكنهم الفوز بالدوري دون هزيمة، التحدي سيكون في الفوز على ليفربول لأن لقب الدوري الإنجليزي لهم".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.