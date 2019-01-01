أرسنال يواصل فقدان النقاط ويتعادل مع كريستال بالاس

بعد الهزيمة من شيفيلد الجولة الماضية سقوط جديد لأرسنال

واصل أرسنال نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، بعد تعادله مع كريستال بالاس بهدفين لكل فريق في الجولة العاشرة من البطولة.

افتتح سوكراتيس أهداف المباراة لصالح أرسنال في الدقيقة السابعة، بعد ارتباك في دفاع كريستال بالاس من كرة ركنية ليسدد المدافع الكرة بقوة في الشباك.

وسريعاً أضاف زميله دافيد لويز الهدف الثاني، من ركلة ركنية أيضاً تم تنفيذها من الجانب الأيمن هيئها لاكازيت لتصل إلى رأس لويز الذي يضعها في المرمى.

وفي الدقيقة 32 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الضيوف، تقدم لها لوكا ميليفويفيتش ووضعها ببراعة في الشباك ليقلص النتيجة إلى هدف واحد.

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وبعد أقل من عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني، وبعرضية من الجانب الأيسر لكريستال بالاس ارتقى جوردان أيو برأسية ليضع الكرة في المرمى معلناً عن هدف التعادل.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 16 في المركز الخامس، وبفارق نقطة وحيدة عن كريستال بالاس صاحب المركز السادس.