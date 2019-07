أرسنال يواصل استعداداته بفوز باهت على أنجيه بركلات الترجيح

واصل فريق أرسنال استعدادته للموسم الجديد، بالتعادل مع نظيره الفرنسي أنجيه بهدف لكل منهما.

المباراة جمعت بين الثنائي في فرنسا على ملعب أنجيه، احتفالاً بمرور مائة عام على إنشاء النادي.

المدرب أوناي إيمري دفع بالعديد من العناصر الأساسية والاحتياطية، قبل أيام من مواجهة نيوكاسل بافتتاح الدوري الإنجليزي الشهر القادم.

قائمة المدفعجية شهدت العديد من الغيابات، أبرزها أليكساندر لاكازيت، مسعود أوزيل، لوكاس توريرا ومحمد النني.

الهدف الأول كان لصالح أنجيه عن طريق لاعبه فريد المليلي في الدقيقة الثالثة عشر من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني أجرى إيمري العديد من التغييرات، ليتمكن من معادلة النتيجة بهدف جناحه الشاب ريس نيلسون.

Mkhitaryan misses the target, but @emimartinezz1 saves from former Gunner Reine-Adelaide to win us the shootout 🙌



Angers: ✅✅✅❌❌



: ✅✅✅✅❌ pic.twitter.com/akuWb4s89F