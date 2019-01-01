أرسنال ينافس أتلتيكو على ضم إيفرتون

صفقة أقل تكلفة على النادي الإنجليزي

كثف نادي أرسنال الإنجليزي، اهتمامه بالتعاقد مع الجناح البرازيلي إيفرتون سواريز لاعب جريميو هذا الصيف.

مركز الجناح يعتبر من أولويات المدرب الإسباني أوناي إيمري، نظراً للعجز الواضح بهذا المركز لدى المدفعجية.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، هو الهدف الأول لإيمري، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته.

مطالب بالاس بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، تجعل الصفقة شبه مستحيلة وفقاً لميزانية المدفعجية.

وهو ما دفع إيمري للتفكير في إيفرتون، باعتباره أحد أبرز المواهب اللامعة في كوبا أميركا 2019 الأخيرة.

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هداف جريميو الموسم الماضي سعره لن يزيد بكل الأحوال عن 35 مليون جنيه إسترليني.

📆في مثل هذا اليوم عام 2000



فلورنتينو بيريز أصبح رئيسًا لريال مدريد ⚪️



إليكم بعض الصفقات الأبرز طوال هذه الفترة ✍️ pic.twitter.com/qmDFGNppeJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ويواجه أرسنال منافسة قوية من نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد، حيث أبدى استعداده لدفع 30.5 مليون إسترليني لضم الدولي البرازيلي.